Режим контртеррористической операции введён в Махачкале и Каспийске

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Махачкале и Каспийске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб ФСБ в Дагестане.

"Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске", — говорится в сообщении. При этом причины не уточняются.

В период проведения операции вплоть до особого распоряжения действует ряд специальных мер и временных ограничений. Жителей республики также призвали быть бдительными и оказывать необходимую помощь правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.