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31 марта, 03:13

Режим контртеррористической операции введён в Махачкале и Каспийске

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Махачкале и Каспийске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб ФСБ в Дагестане.

"Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске", — говорится в сообщении. При этом причины не уточняются.

В период проведения операции вплоть до особого распоряжения действует ряд специальных мер и временных ограничений. Жителей республики также призвали быть бдительными и оказывать необходимую помощь правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Ранее режим КТО был введён в Ингушетии. Силовики обстреливали квартиру в одном из домов в Карабулаке. Оказалось, что находящиеся там боевики планировали резонансные теракты. В итоге пятеро преступников были ликвидированы, а позже стало известно об уничтожении ещё одного. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России, они являлись сторонниками ИГИЛ*.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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