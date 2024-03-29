ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракт в Ставропольском крае в месте массового скопления людей. Его готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Видео © ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — уточнили в ЦОС.
В месте проживания задержанных силовики обнаружили запчасти для самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Ранее ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гуманитарной помощи в Самарской области. Мужчина по заданию куратора смастерил взрывное устройство и спрятал в тайнике, чтобы позднее привести его в действие, устроив подрыв здания одной из волонтёрских организаций. При задержании злоумышленник умер от полученных ранений вследствие самоподрыва бомбы.
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