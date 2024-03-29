Регион

Уведомления отключены

29 марта, 19:05

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракт в Ставропольском крае в месте массового скопления людей. Его готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Видео © ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — уточнили в ЦОС.

В месте проживания задержанных силовики обнаружили запчасти для самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

ФСБ задержала в Запорожской области агентов украинской военной разведки
ФСБ задержала в Запорожской области агентов украинской военной разведки

Ранее ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гуманитарной помощи в Самарской области. Мужчина по заданию куратора смастерил взрывное устройство и спрятал в тайнике, чтобы позднее привести его в действие, устроив подрыв здания одной из волонтёрских организаций. При задержании злоумышленник умер от полученных ранений вследствие самоподрыва бомбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров