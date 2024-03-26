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26 марта, 08:48
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ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гумпомощи в Самарской области

ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, его готовил россиянин — пособник террористической организации РДК, действующей под патронажем украинских спецслужб. Сам террорист погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства.

По заданию куратора мужчина сначала сам изготовил самодельное взрывное устройство, спрятал его в тайнике, а затем собирался привести его в действие в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций. При задержании произошёл самоподрыв этого СВУ, в результате чего злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — сообщили в ФСБ.

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А 22 марта в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке СОБР задержали семерых сторонников террористической организации РДК*, которую курируют украинские спецслужбы. Злоумышленники намеревались создать преступную группу для проведения насильственных акций.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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