ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гумпомощи в Самарской области

По заданию куратора мужчина сначала сам изготовил самодельное взрывное устройство, спрятал его в тайнике, а затем собирался привести его в действие в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций. При задержании произошёл самоподрыв этого СВУ, в результате чего злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью.