ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гумпомощи в Самарской области
ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, его готовил россиянин — пособник террористической организации РДК, действующей под патронажем украинских спецслужб. Сам террорист погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства.
По заданию куратора мужчина сначала сам изготовил самодельное взрывное устройство, спрятал его в тайнике, а затем собирался привести его в действие в здании пункта приёма гуманитарной помощи одной из волонтёрских организаций. При задержании произошёл самоподрыв этого СВУ, в результате чего злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — сообщили в ФСБ.
А 22 марта в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке СОБР задержали семерых сторонников террористической организации РДК*, которую курируют украинские спецслужбы. Злоумышленники намеревались создать преступную группу для проведения насильственных акций.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ