В Москве задержали семерых человек, планировавших создать ячейку РДК*

"Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе Вооружённых формирований Украины против Российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", — сообщили в ФСБ.

При обысках у задержанных были обнаружены и изъяты мачете, восемь ножей, тактический топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. Кроме того, у них нашли средства связи, с помощью которых они переписывались с главарями террористической ячейки. Сейчас силовики продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.