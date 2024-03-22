В Москве задержали семерых человек, планировавших создать ячейку РДК*
ФСБ: Задержаны семь жителей Москвы, собиравшихся создать ячейку РДК*
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке СОБР задержали семерых сторонников террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, которую курируют украинские спецслужбы. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники намеревались создать преступную группу для проведения насильственных акций.
Кадры задержания ФСБ семерых сторонников РДК*. Видео © ЦОС ФСБ России
"Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе Вооружённых формирований Украины против Российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", — сообщили в ФСБ.
При обысках у задержанных были обнаружены и изъяты мачете, восемь ножей, тактический топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. Кроме того, у них нашли средства связи, с помощью которых они переписывались с главарями террористической ячейки. Сейчас силовики продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой. По версии российских спецслужб, злоумышленники планировали отправить отравленные продукты в добровольческое подразделение "Эспаньола". Двое задержанных уже признали причастность и дали показания.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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