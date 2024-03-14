Суд арестовал членов РДК*, которые собирались отравить российских военных

Суд в Петербурге отправил в СИЗО членов "Русского добровольческого корпуса"*, которые с помощью высокотоксичного вещества хотели отравить российских военных в зоне СВО.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля", — рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, ранее сегодня ФСБ сообщила, что в Петербурге задержаны члены ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой. В состав группы входили четверо жителей Петербурга, которые по заданию кураторов собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки военным в зону СВО.