Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина* приговорили к пожизненному сроку
Кирилл Канахин* участвовал в вылазке диверсантов на территорию Белгородской области. Обложка © t.me / TrackANaziMerc
Актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, вступившего в ряды "Русского добровольческого корпуса"**, заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену. Такое решение в понедельник, 26 февраля, вынес Второй западный окружной военный суд.
"Признать Канахина* виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно", — зачитал приговор судья.
В случае задержания он будет обывать наказание в колонии особого режима. Во время судебного заседания двоюродный и троюродный братья Канахина* рассказали, что тот перебрался на Украину в 2012 году. Перед этим он перестал получать роли в кино из-за того, что забил всё тело татуировками. С их слов, актёр был сильно замкнут и легко подвергался чужому влиянию. Также он активно занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что в Одессе он работал инструктором по йоге.
Напомним, в марте 2023 года вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате рейда погиб местный житель, десятилетний ребёнок был ранен. А в мае противник ворвался в Белгородскую область, потеряв по итогу около 40 человек, ещё нескольких взяли в плен. Пострадало 12 жителей. Среди нападавших был бывший российский актёр Кирилл Канахин*. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". На данный момент он находится на Украине и предстанет перед судом заочно. Также сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Канахина*. Сейчас он объявлен в розыск.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
** Запрещённая в России террористическая организация.