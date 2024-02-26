Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина* приговорили к пожизненному сроку

В случае задержания он будет обывать наказание в колонии особого режима. Во время судебного заседания двоюродный и троюродный братья Канахина* рассказали, что тот перебрался на Украину в 2012 году. Перед этим он перестал получать роли в кино из-за того, что забил всё тело татуировками. С их слов, актёр был сильно замкнут и легко подвергался чужому влиянию. Также он активно занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что в Одессе он работал инструктором по йоге.