Регион

Уведомления отключены

14 марта, 05:20

В Петербурге задержаны члены РДК*, планировавшие отравить продукты для российских военных

ФСБ: В Петербурге разгромили ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для ВС РФ

В Петербурге силовики задержали членов ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых украинской военной разведкой. Подробности дела журналистам сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации "Русский добровольческий корпус"*", — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, в состав группы входили четверо жителей Петербурга из числа приверженцев праворадикальной идеологии. Они по заданию кураторов из РДК* и военной разведки Украины собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения СВО, и жителям новых регионов России. В ведомстве добавили, что задержанные также проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленобласти объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.

Члены террористической группы задержаны. Против них возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актёра-диверсанта из "Глухаря" Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному сроку. Он находился в составе диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию Брянской области в марте 2023 года. В результате рейда погиб местный житель, а десятилетний ребёнок был ранен. В мае диверсанты ворвались в Белгородскую область. Пострадало 12 жителей. На данный момент Канахин** находится на Украине, перед судом он предстал заочно. Сейчас он объявлен в розыск.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров