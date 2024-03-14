В Петербурге задержаны члены РДК*, планировавшие отравить продукты для российских военных

По данным ФСБ, в состав группы входили четверо жителей Петербурга из числа приверженцев праворадикальной идеологии. Они по заданию кураторов из РДК* и военной разведки Украины собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения СВО, и жителям новых регионов России. В ведомстве добавили, что задержанные также проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленобласти объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.