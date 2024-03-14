В Петербурге задержаны члены РДК*, планировавшие отравить продукты для российских военных
ФСБ: В Петербурге разгромили ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для ВС РФ
В Петербурге силовики задержали членов ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых украинской военной разведкой. Подробности дела журналистам сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации "Русский добровольческий корпус"*", — отметили в ведомстве.
По данным ФСБ, в состав группы входили четверо жителей Петербурга из числа приверженцев праворадикальной идеологии. Они по заданию кураторов из РДК* и военной разведки Украины собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения СВО, и жителям новых регионов России. В ведомстве добавили, что задержанные также проводили разведку расположенных в Петербурге и Ленобласти объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.
Члены террористической группы задержаны. Против них возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что актёра-диверсанта из "Глухаря" Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному сроку. Он находился в составе диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию Брянской области в марте 2023 года. В результате рейда погиб местный житель, а десятилетний ребёнок был ранен. В мае диверсанты ворвались в Белгородскую область. Пострадало 12 жителей. На данный момент Канахин** находится на Украине, перед судом он предстал заочно. Сейчас он объявлен в розыск.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.
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