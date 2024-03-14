ФСБ задержала двоих украинцев, подозреваемых в диверсии в Запорожской области

Сотрудники ФСБ России задержали двоих украинцев по подозрению в диверсии на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

По информации службы, задержанные передавали украинской стороне данные о местоположении российских войск для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. В местах жительства злоумышленников были изъяты документы и прочие доказательства, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, теперь им грозит пожизненное лишение свободы.