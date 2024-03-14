ФСБ задержала двоих украинцев, подозреваемых в диверсии в Запорожской области
Сотрудники ФСБ России задержали двоих украинцев по подозрению в диверсии на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
По информации службы, задержанные передавали украинской стороне данные о местоположении российских войск для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. В местах жительства злоумышленников были изъяты документы и прочие доказательства, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, теперь им грозит пожизненное лишение свободы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 ст. 281 УК РФ "Диверсия", — говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой. По версии российских спецслужб, злоумышленники планировали отправить отравленные продукты в добровольческое подразделение "Эспаньола". Двое задержанных уже признали причастность и дали показания.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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