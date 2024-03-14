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14 марта, 10:52

ФСБ задержала двоих украинцев, подозреваемых в диверсии в Запорожской области

Сотрудники ФСБ России задержали двоих украинцев по подозрению в диверсии на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

По информации службы, задержанные передавали украинской стороне данные о местоположении российских войск для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. В местах жительства злоумышленников были изъяты документы и прочие доказательства, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 ст. 281 УК РФ "Диверсия", — говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.

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Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой. По версии российских спецслужб, злоумышленники планировали отправить отравленные продукты в добровольческое подразделение "Эспаньола". Двое задержанных уже признали причастность и дали показания.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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