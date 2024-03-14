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14 марта, 07:13

ВСУ сбросили взрывное устройство всего в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

ВСУ в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщила в четверг, 14 марта, пресс-служба станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, украинская армия сбросила безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки, последствия могли быть катастрофическими.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство всего в пяти метрах от забора, за которым хранятся баки с дизельным топливом ЗАЭС. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

"Наблюдаем прилёт боевого дрона. Чем эта территория примечательна, так это тем, что за моей спиной находится базисный склад дизельного топлива, которое применяется в том числе и для работы аварийных дизельных генераторов наших. То есть весьма чувствительная локация, разрушение этих баков могло бы привести не только к пожару", рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Эксперты МАГАТЭ уже побывали на месте прилёта, но своими выводами публично пока не поделились.

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Напомним, что в феврале Запорожскую АЭС пришлось отключить от последней резервной линии электропередачи. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это вновь ставит под угрозу ядерную безопасность региона. А в конце февраля вблизи объекта была слышна стрельба. Представители атомной электростанции сообщили экспертам МАГАТЭ, что российские военные приняли меры по защите АЭС от беспилотников. Разрушений и пострадавших не было.

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Марина Калегина
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