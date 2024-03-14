ВСУ сбросили взрывное устройство всего в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

ВСУ в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщила в четверг, 14 марта, пресс-служба станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, украинская армия сбросила безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки, последствия могли быть катастрофическими.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство всего в пяти метрах от забора, за которым хранятся баки с дизельным топливом ЗАЭС. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

"Наблюдаем прилёт боевого дрона. Чем эта территория примечательна, так это тем, что за моей спиной находится базисный склад дизельного топлива, которое применяется в том числе и для работы аварийных дизельных генераторов наших. То есть весьма чувствительная локация, разрушение этих баков могло бы привести не только к пожару", — рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Эксперты МАГАТЭ уже побывали на месте прилёта, но своими выводами публично пока не поделились.