Эксперты МАГАТЭ услышали звуки стрельбы и взрыва у ЗАЭС 28 февраля

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в среду, 28 февраля, в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) были слышны звуки взрыва и стрельбы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

"Эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовали, предположительно, звуки стрельбы из стрелкового оружия вблизи станции или на ней", — говорится в сообщении.

Представители атомной электростанции сообщили экспертам МАГАТЭ, что российские военные приняли меры по защите станции от беспилотников. При этом уточняется, что сама ЗАЭС нападению не подвергалась. Также не было зафиксировано ни жертв, ни повреждений.

Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ просили о допуске в зону, однако им отказали, сославшись на то, что повреждений, которые можно было бы осмотреть, не наблюдается. Сама область, из которой доносились звуки, находится за зоной контроля станции.