МАГАТЭ: Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней ЛЭП
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник, 20 февраля, и получает энергию от единственной работающей ЛЭП. Он указал, что произошедшее вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.
"Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ", — приводятся слова из заявления Гросси на странице МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуацию на Запорожской АЭС нельзя считать стабильной. Он выразил обеспокоенность тем фактом, что станция восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения, из-за чего система охлаждения реакторов оказывалась под угрозой. Численность сотрудников, обслуживающих ЗАЭС, тоже вызвала у него недовольство.
ТАСС / Алексей Коновалов