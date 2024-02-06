Глава МАГАТЭ заявил, что не считает ситуацию на Запорожской АЭС стабильной

Ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) нельзя считать стабильной. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на пресс-конференции в Киеве. Он выразил обеспокоенность тем фактом, что станция восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения, из-за чего система охлаждения реакторов оказывалась под угрозой. Численность сотрудников, обслуживающих АЭС, тоже вызвала у него недовольство.

"Если сложить все элементы, о которых я говорю, то можно убедиться, что у нас нет уверенности, нет причин думать, что там всё стабильно", — заявил Гросси.