Глава МАГАТЭ заявил, что не считает ситуацию на Запорожской АЭС стабильной
Ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) нельзя считать стабильной. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на пресс-конференции в Киеве. Он выразил обеспокоенность тем фактом, что станция восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения, из-за чего система охлаждения реакторов оказывалась под угрозой. Численность сотрудников, обслуживающих АЭС, тоже вызвала у него недовольство.
"Если сложить все элементы, о которых я говорю, то можно убедиться, что у нас нет уверенности, нет причин думать, что там всё стабильно", — заявил Гросси.
Ранее Life.ru сообщал, что попыток атак на Запорожскую АЭС стало заметно меньше. Последний раз беспилотники были перехвачены вблизи Запорожской атомной электростанции в начале ноября. По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны заметили их на подлёте к городу Энергодару. При этом в ведомстве отметили, что Киев продолжает осуществлять провокации, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать проведение ротации сотрудников МАГАТЭ.
Андрей Рубцов / ТАСС