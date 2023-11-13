Минобороны РФ: Попыток атак на Запорожскую АЭС стало заметно меньше

Количество попыток украинской стороны нарушить работоспособность Запорожской атомной электростанции стало заметно меньше, чем наблюдалось в прошлом году, когда началась специальная военная операция. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только [разведывательные] БПЛА", — приводит его слова "Красная звезда".

Кириллов в очередной раз обратил внимание, что в результате нарушения безопасности ЗАЭС будут серьёзные последствия для всего мира. Атаки и удары по станции могут привести к радиационным утечкам, загрязнению водоёмов, почвы и атмосферы. Поэтому любые действия, которые направлены на дестабилизацию работы АЭС, являются ядерным терроризмом, подчеркнул он.

Вместе с тем военный добавил, что российская сторона весьма продуктивно взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии. По его словам, сотрудникам МАГАТЭ регулярно предоставляется информация об обстановке на станции, а также о результатах проводимых измерений и анализов.