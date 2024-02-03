Россия объяснила МАГАТЭ появление минных заграждений на Запорожской АЭС

Постпредство России при международных организациях в Вене объяснило Международному агентству по атомной энергии установку минных заграждений между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС. Вербальная нота к секретариату МАГАТЭ была адресована 31 января.

В документе, в частности, указано, что минные заграждения не угрожают сотрудникам ЗАЭС и экспертам агентства. В постпредстве отметили, что это закрытая буферная зона и туда доступ ограничен.

"Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов. Это, в частности, соответствует четвёртому из "пяти тезисов" по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, озвученных гендиректором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в СБ ООН", — сказано в документе.

В упомянутом тезисе подчёркивается важность защиты всех компонентов ЗАЭС от нападений, поэтому принятые меры адекватны имеющимся угрозам, подчеркнули в постпредстве. Там добавили, что установка мин для защиты станции не противоречит рекомендациям агентства.