Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 17:09

Россия объяснила МАГАТЭ появление минных заграждений на Запорожской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о минных заграждениях на ЗАЭС от украинских диверсантов

Постпредство России при международных организациях в Вене объяснило Международному агентству по атомной энергии установку минных заграждений между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС. Вербальная нота к секретариату МАГАТЭ была адресована 31 января.

В документе, в частности, указано, что минные заграждения не угрожают сотрудникам ЗАЭС и экспертам агентства. В постпредстве отметили, что это закрытая буферная зона и туда доступ ограничен.

"Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов. Это, в частности, соответствует четвёртому из "пяти тезисов" по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, озвученных гендиректором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в СБ ООН", — сказано в документе.

В упомянутом тезисе подчёркивается важность защиты всех компонентов ЗАЭС от нападений, поэтому принятые меры адекватны имеющимся угрозам, подчеркнули в постпредстве. Там добавили, что установка мин для защиты станции не противоречит рекомендациям агентства.

Доступ на Запорожскую АЭС заблокируют 120 сотрудникам
Доступ на Запорожскую АЭС заблокируют 120 сотрудникам

Как сообщал Life.ru, в январе МАГАТЭ обнаружило новые мины на территории ЗАЭС. В агентстве заявляли, что это якобы не соответствует стандартам безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Осипов
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • МАГАТЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров