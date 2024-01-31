Доступ на Запорожскую АЭС заблокируют 120 сотрудникам

Сотрудникам, которые не заключили договор с эксплуатирующей организацией Запорожской атомной станции (ЭО ЗАЭС), с 1 февраля будет закрыт доступ на объект. Об этом сообщил на официальном телеграм-канале директор станции Юрий Черничук.

"Доступ будет заблокирован 120 специалистам. Мы благодарны им за профессионализм и преданность делу. И, несмотря на то что времени для принятия решения о заключении контракта с российской эксплуатирующей компанией было достаточно, мы готовы рассмотреть их заявления, если они примут соответствующее решение", — объявил Черничук.

На станции работает около четырёх с половиной тысяч человек, а почти одна тысяча кандидатов рассматривается на приём на работу. За последний год повышение по должности получили более 750 человек, работников обеспечили социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, а также был заключён коллективный договор. Станция укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы.

Пока все шесть блоков ЗАЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию. Пять из них, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов" для обеспечения станции паром.