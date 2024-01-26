Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ближайшие дни посетит ЗАЭС, Россию и Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время посетит Россию, Киев и Запорожье. Об этом он заявил на брифинге о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", — сказал Гросси.