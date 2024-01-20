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20 января, 00:42

МАГАТЭ спустя два месяца вновь обнаружило мины на территории ЗАЭС

Новые мины на периферии территории Запорожской АЭС обнаружили специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это не соответствует стандартам безопасности агентства, сказано в его заявлении.

Там уточнили, что обнаруженные ранее в буферной зоне мины были удалены в ноябре 2023 года, однако теперь снова на месте. Они находятся в закрытой зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, недоступной для оперативного персонала станции.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области. Погибла женщина.

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X / Rafael MarianoGrossi

Артур Лапсаков
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