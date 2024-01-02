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2 января, 16:27

ВСУ из РСЗО обстреляли город в Запорожской области, одна женщина погибла

Одна женщина погибла из-за обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" окраину города Васильевка в Запорожской области. По предварительной информации, в результате обстрела погибла женщина, ещё шесть человек пострадало.

Женщина погибла при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области. Видео © Оперативные службы Запорожской области

"Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадало", сообщают оперативные службы.

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ВСУ обстреляли деревню под Курском, повреждены дом и газопровод

Напомним, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, в результате атаки киевского режима погибло четыре человека, ещё более 14 получили ранения. По предварительной информации, среди раненых есть и журналисты. Также известно, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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