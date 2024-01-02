ВСУ из РСЗО обстреляли город в Запорожской области, одна женщина погибла

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" окраину города Васильевка в Запорожской области. По предварительной информации, в результате обстрела погибла женщина, ещё шесть человек пострадало.

Напомним, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, в результате атаки киевского режима погибло четыре человека, ещё более 14 получили ранения. По предварительной информации, среди раненых есть и журналисты. Также известно, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".