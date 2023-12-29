Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин посетили Запорожскую АЭС и город Энергодар

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин провели совещание на Запорожской АЭС, посвящённое планам развития станции в 2024 году, сообщили в пресс-службе АЭС.

В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин. Видео © t.me / Официальный канал Запорожской АЭС

Гости также побывали на нескольких объектах инфраструктуры Энергодара, оценили ход восстановительных работ в православном храме и посетили школу бокса им. В.Р. Манзули, возле которой недавно построили спортивную площадку.

В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин. Видео © t.me / Официальный канал Запорожской АЭС

Кириенко также встретился со школьниками и студентами Энергодара в молодёжном центре "Точка кипения", который построили недавно. В пресс-службе рассказали, что в планах Министерства молодёжной политики Запорожской области совместно с администрацией города открыть ещё пространства для молодого поколения.

Гостям также показали новый открытый многофункциональный стадион с трибунами, который был построен Росатомом на базе школы. Он может использоваться для соревнований по баскетболу, волейболу и бадминтону, а также для сдачи норм ГТО.

В конце визита Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин поздравили жителей города с наступающим Новым годом.