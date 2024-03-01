Минобороны: За неделю в плен ВС России сдались 16 бойцов ВСУ

За неделю — в период с 24 февраля по 1 марта — в плен российским военнослужащим сдались 16 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее боец ВСУ Дмитрий Дядчук, который попал в плен к ВС РФ в Авдеевке, рассказал как в течение недели дожидался российских военных. Как удалось узнать из его истории, он оказался единственным, кто выжил из его подразделения после штурма украинских позиций.