МАГАТЭ провело очередную ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС 12 марта, 11:48 На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

На Запорожской АЭС приступила к работе 17-я команда наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О проведённой ротации говорится в телеграм-канале станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 17-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора — из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании", — уточняется в тексте.

Цели перед новой командой остаются прежними — осуществление мониторинга состояния безопасности на АЭС. Наблюдатели от МАГАТЭ постоянно присутствуют на объекте с сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной линии электропередачи. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это вновь ставит под угрозу ядерную безопасность региона. А в конце февраля вблизи объекта была слышна стрельба. Представители атомной электростанции сообщили экспертам МАГАТЭ, что российские военные приняли меры по защите АЭС от беспилотников. Разрушений и пострадавших не было.

Авторы Татьяна Миссуми