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8 марта, 16:49

"Профессионально и откровенно": В МАГАТЭ раскрыли детали прошедшей в Сочи встречи Гросси и Путина

Глава МАГАТЭ Гросси назвал "профессиональной и откровенной" встречу с Путиным

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал "профессиональной и откровенной" состоявшуюся в среду, 6 марта, встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Гросси назвал встречу с Путиным профессиональной и откровенной. Обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения всё ещё значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.

В ходе беседы глава МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской АЭС, а также отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте по-прежнему остаётся "шаткой". В связи с этим агентство продолжит мониторить за ситуацией с кадровым обеспечением на станции.

Путин заверил Гросси в готовности делиться атомными наработками, но не со всеми
Путин заверил Гросси в готовности делиться атомными наработками, но не со всеми

Напомним, 6 марта Гросси приехал в Сочи и встретился с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС. Глава государства заверил гендиректора МАГАТЭ, что российская сторона делает всё для обеспечения строгого контроля на атомных объектах. После Сочи Гросси планировал отправиться на Украину.

Обложка ©

TACC / Рамиль Ситдиков

Наталья Исакова
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