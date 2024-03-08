"Профессионально и откровенно": В МАГАТЭ раскрыли детали прошедшей в Сочи встречи Гросси и Путина
Глава МАГАТЭ Гросси назвал "профессиональной и откровенной" встречу с Путиным
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал "профессиональной и откровенной" состоявшуюся в среду, 6 марта, встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
"Гросси назвал встречу с Путиным профессиональной и откровенной. Обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения всё ещё значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.
В ходе беседы глава МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской АЭС, а также отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте по-прежнему остаётся "шаткой". В связи с этим агентство продолжит мониторить за ситуацией с кадровым обеспечением на станции.
Напомним, 6 марта Гросси приехал в Сочи и встретился с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС. Глава государства заверил гендиректора МАГАТЭ, что российская сторона делает всё для обеспечения строгого контроля на атомных объектах. После Сочи Гросси планировал отправиться на Украину.
TACC / Рамиль Ситдиков