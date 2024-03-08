"Профессионально и откровенно": В МАГАТЭ раскрыли детали прошедшей в Сочи встречи Гросси и Путина

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал "профессиональной и откровенной" состоявшуюся в среду, 6 марта, встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Гросси назвал встречу с Путиным профессиональной и откровенной. Обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения всё ещё значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской АЭС", — говорится в заявлении.

В ходе беседы глава МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской АЭС, а также отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте по-прежнему остаётся "шаткой". В связи с этим агентство продолжит мониторить за ситуацией с кадровым обеспечением на станции.