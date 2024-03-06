Путин заверил Гросси в готовности делиться атомными наработками, но не со всеми Путин сообщил, что РФ готова делиться атомными наработками со своими партнёрами 6 марта, 14:45 Президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © T.me / Кремль. Новости

Россия активно развивает атомную энергетику и может помочь заинтересованным странам в данном направлении. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Глава государства отметил, что Россия возводит атомные станции на основе современнейших технологий и последних разработок, яркий тому пример — Курская АЭС-2. Также, напомнил президент, страна развивает атомный флот и запустила в эксплуатацию в северных водах большую плавучую электростанцию. Путин подчеркнул, что это уникальные наработки.

"Всё это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнёрами", — добавил президент РФ.

Авторы Татьяна Миссуми