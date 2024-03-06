Путин заверил Гросси в готовности делиться атомными наработками, но не со всеми
Путин сообщил, что РФ готова делиться атомными наработками со своими партнёрами
Президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © T.me / Кремль. Новости
Россия активно развивает атомную энергетику и может помочь заинтересованным странам в данном направлении. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Глава государства отметил, что Россия возводит атомные станции на основе современнейших технологий и последних разработок, яркий тому пример — Курская АЭС-2. Также, напомнил президент, страна развивает атомный флот и запустила в эксплуатацию в северных водах большую плавучую электростанцию. Путин подчеркнул, что это уникальные наработки.
"Всё это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнёрами", — добавил президент РФ.
Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи, где он встречается с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС. Глава государства заверил Гросси, что Россия делает всё для обеспечения строгого контроля на атомных объектах. После Сочи глава МАГАТЭ хочет отправиться на Украину.