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Путин заверил Гросси в готовности делиться атомными наработками, но не со всеми

Путин сообщил, что РФ готова делиться атомными наработками со своими партнёрами

6 марта, 14:45
Президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © T.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обложка © T.me / Кремль. Новости

Россия активно развивает атомную энергетику и может помочь заинтересованным странам в данном направлении. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Глава государства отметил, что Россия возводит атомные станции на основе современнейших технологий и последних разработок, яркий тому пример — Курская АЭС-2. Также, напомнил президент, страна развивает атомный флот и запустила в эксплуатацию в северных водах большую плавучую электростанцию. Путин подчеркнул, что это уникальные наработки.

"Всё это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнёрами", — добавил президент РФ.

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Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи, где он встречается с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС. Глава государства заверил Гросси, что Россия делает всё для обеспечения строгого контроля на атомных объектах. После Сочи глава МАГАТЭ хочет отправиться на Украину.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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