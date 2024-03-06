Гросси и Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию на встречу с Путиным
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию Бочаров ручей на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Гросси и Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию на встречу с Путиным. Видео © Life.ru
"Сейчас доложим президенту [России Владимиру Путину], как [прошли] переговоры", — заявил Лихачёв журналистам.
Напомним, накануне в МИД РФ подтвердили предстоящий визит главы МАГАТЭ в Россию. Сегодня утром он приехал в Сочи, где у него состоялись переговоры с российской делегацией по Запорожской АЭС. Сам Гросси говорил, что позже хочет отправиться на ЗАЭС и посетить Украину. Кроме того, представитель Кремля анонсировал его встречу с Путиным.
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