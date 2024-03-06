Регион

Уведомления отключены

6 марта, 13:54

Гросси и Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию на встречу с Путиным

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию Бочаров ручей на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Гросси и Лихачёв прибыли в сочинскую резиденцию на встречу с Путиным. Видео © Life.ru

"Сейчас доложим президенту [России Владимиру Путину], как [прошли] переговоры", — заявил Лихачёв журналистам.

Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"

Напомним, накануне в МИД РФ подтвердили предстоящий визит главы МАГАТЭ в Россию. Сегодня утром он приехал в Сочи, где у него состоялись переговоры с российской делегацией по Запорожской АЭС. Сам Гросси говорил, что позже хочет отправиться на ЗАЭС и посетить Украину. Кроме того, представитель Кремля анонсировал его встречу с Путиным.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Путин
  • Росатом
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров