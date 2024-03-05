В МИД РФ подтвердили предстоящий визит главы МАГАТЭ в Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие дни намерен посетить Россию, где у него состоится несколько встреч на высоком уровне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне", — подчеркнула Захарова.

Также у Гросси запланированы рабочие консультации по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС.