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4 марта, 21:41

В МИД РФ подтвердили предстоящий визит главы МАГАТЭ в Россию

Захарова: У Гросси в рамках визита в РФ состоится ряд встреч на высоком уровне

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © shutterstock

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © shutterstock

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие дни намерен посетить Россию, где у него состоится несколько встреч на высоком уровне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с агентством. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне", — подчеркнула Захарова.

Также у Гросси запланированы рабочие консультации по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ближайшие дни посетит ЗАЭС, Россию и Киев
Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ближайшие дни посетит ЗАЭС, Россию и Киев

О том, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию, стало известно в конце января. Также сообщалось о его намерении посетить Киев и Запорожье.

Оксана Попова
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