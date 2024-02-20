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19 февраля, 23:59

Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"

Глава МАГАТЭ Гросси: Санкции против "Росатома" навредят ядерной отрасли ЕС

Санкции западных стран против "Росатома" могут навредить ядерной отрасли ЕС. Как заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters, снижение зависимости от российского ядерного сектора обойдётся Европе в большую сумму.

Собеседник агентства рассказал о том, что многие западные предприятия зависят от поставок обогащённого урана из России. Введение санкций против "Росатома", как заявил специалист, поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах.

"Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российского потенциала по обогащению урана в мире, чем его уменьшение", — заявил глава МАГАТЭ, подчеркнув, что Москва увеличила своё присутствие на рынке обогащения ядерного топлива.

Помимо того, Гросси отметил, что в настоящее время не видит способов немедленного отказа от российского урана. По мнению собеседника информагентства, уменьшение зависимости от российского атомного сектора "обойдётся Европе в миллиарды".

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Ранее Life.ru писал, что США в прошлом году купили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным американской статистической службы, стоимость поставок за год выросла на 43%.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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