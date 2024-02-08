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8 февраля, 11:00

США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов

США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным американской статистической службы, стоимость поставок за год выросла на 43%.

Причём в декабре прошлого года, после того, как Палата представителей одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащённого российского урана, Вашингтон вдвое нарастил закупки — до 193,2 миллиона долларов. Предыдущий годовой максимум был 14 лет назад — 1,05 миллиарда долларов.

Таким образом, Москва сохранила лидерство по стоимости поставок урана американцам. Как отмечает РИА "Новости", второе место по уровню экспорта занимает ФРГ, третье — Британия, четвёртое — Канада. Замыкают пятёрку Нидерланды. Ещё уран в США поставляли Франция, КНР, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия и Швейцария — в общей сложности на 897 миллионов долларов.

Россия в ноябре 2023 года перехватила первенство по экспорту урана в США
Россия в ноябре 2023 года перехватила первенство по экспорту урана в США

Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года американские законодатели большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает импортировать низкообогащённый уран из России. Предполагается, что ограничения на закупку ядерного топлива будут действовать до 2040 года.

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Никита Осипов
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