Россия в ноябре 2023 года перехватила первенство по экспорту урана в США

Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортёром урана в Америку, а Япония заменила Штатам его поставки из Германии и Франции. По итогам 11 месяцев прошлого года Америка купила у РФ топливо на максимальную сумму, сообщает РИА "Новости".

Так, США в ноябре купили урановое топливо у России, Великобритании, Японии и Бельгии. Его общая стоимость составила порядка 191 млн долларов. Россия стала главным экспортёром — на 96 миллионов долларов. Четверть поставок (48,6 миллиона долларов) пришлись на Британию, 22% (почти 44 миллиона долларов) — на Японию, 1,3% (2,4 миллиона долларов) — на Бельгию.

Сообщается, что в ноябре в сравнении с октябрём стоимость поставок ядерного топлива из РФ увеличилась почти наполовину. До этого РФ занимала 2–4-е места по объёмам поставок урана в Штаты.