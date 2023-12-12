США объявили бойкот российскому урану на 17 лет
Конгрессмены США приняли законопроект о запрете импорта урана из РФ до 2040 года
Американские законодатели большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает импортировать низкообогащённый уран из России. Ограничения на закупку ядерного топлива будут действовать до 2040 года. Обсуждение законопроекта в Палате представителей завершилось в понедельник.
В документе говорится, что министр энергетики США сможет в любой момент отменить запрет. Такой сценарий допускается, если Вашингтон лишится альтернативных источников радиоактивного металла, и импорт российского ресурса будет отвечать национальным интересам США.
"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", — прокомментировала законопроект одна из его авторов в лице председателя комитета нижней палаты Конгресса по энергетике Кэти Макморрис Роджерс.
А между тем за последние месяцы США втрое нарастили закупки урана у РФ. Лишь за октябрь американские АЭС получили 43,25 тонн российского ресурса.