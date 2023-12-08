США в октябре втрое нарастили закупки российского урана, следует из расчётов РИА "Новости", основанных на данных американской статистки. Так, в этот месяц Вашингтон приобрёл у РФ 43,25 тонны за 62,8 миллиона долларов.

Подчёркивается, что это стало крупнейшей сделкой между сторонами с июня 2023 года, а наша страна оказалась вторым главным поставщиком урана в США. Всего Штаты приобрели около 176 тонн топлива на сумму в 300 миллионов долларов.

Основным же поставщиком оказалась Великобритания, которая продала США 98,3 тонны на сумму чуть более 177 миллионов долларов, причём месяцем ранее поставок не было вовсе. Кроме того, американские компании возобновили покупку китайского урана, чего не делали семь месяцев, — 25,4 тонны на сумму в 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили свои поставки в семь раз, продав всего 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.