Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Сочи

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет находящегося в Сочи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Гросси и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" [Алексей] Лихачёв, проинформируют главу государства о своих контактах", — рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи, где он планирует провести несколько встреч на высоком уровне, на которых будет обсуждаться Запорожская АЭС и вопросы ядерной безопасности. Затем Гросси собирается отправиться с инспекцией на саму станцию, а потом посетить Украину.