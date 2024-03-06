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6 марта, 09:18

Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Сочи

Песков анонсировал встречу Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Владимир Путин и Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Владимир Путин и Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет находящегося в Сочи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Гросси и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" [Алексей] Лихачёв, проинформируют главу государства о своих контактах", — рассказал журналистам Дмитрий Песков.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи, где он планирует провести несколько встреч на высоком уровне, на которых будет обсуждаться Запорожская АЭС и вопросы ядерной безопасности. Затем Гросси собирается отправиться с инспекцией на саму станцию, а потом посетить Украину.

Владимир Озеров
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