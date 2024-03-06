Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи 6 марта, 07:26 Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / AP / TASS

В Сочи прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который, предположительно, проведёт несколько встреч на высоком уровне. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российская делегация также прибыла в Сочи на переговоры по Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ. Сам Гросси говорил, что позже хочет отправиться на ЗАЭС и посетить Украину. По его словам, основная цель — обсуждение вопросов ядерной безопасности.

Напомним, 5 марта МИД РФ подтвердил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Россию, где у него состоится несколько встреч на высоком уровне.

Авторы Татьяна Миссуми