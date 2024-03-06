Путин рассказал Гросси об усилиях для повышения безопасности на атомных объектах 6 марта, 14:31 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © t.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился с прилетевшим в Сочи генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава государства во время беседы подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы безопасность на атомных объектах всегда оставалась на высочайшем уровне.

"Остаёмся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику, считаем её экологически чистым видом энергии. Делаем всё для повышения безопасности на атомных объектах", — уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Сочи, где он встречается с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС. Затем Гросси собирается с инспекцией на саму станцию, а потом хочет посетить Украину.

Авторы Татьяна Миссуми