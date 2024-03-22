ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
ФСБ предотвратила подготовку теракта в Запорожской области
Спецназ ФСБ на учениях. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили подготовку теракта в Бердянске Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Задержанный действовал по заданию украинской стороны.
"ФСБ предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", — рассказали в ЦОС.
Так, накануне выборов президента России мужчина попытался достать из тайника средства поражения, предназначенные для теракта. При задержании он попытался отстреливаться из пистолета ПМ и был ликвидирован. Дома у пособника Киева нашли самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для связи с куратором.
Следствие установило, что террорист причастен к подрыву офицера ВС России в октябре 2023 года, в результате которого тот умер. Также он передавал противнику координаты мест дислокации наших войск и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в Нижегородской области отправили в СИЗО мужчину, снимавшего военные объекты. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании: сторонник Украины также расклеивал в Дзержинске листовки с призывом присоединиться к радикалам, контролируемым Киевом.