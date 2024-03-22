ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили подготовку теракта в Бердянске Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Задержанный действовал по заданию украинской стороны.

"ФСБ предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", — рассказали в ЦОС.

Так, накануне выборов президента России мужчина попытался достать из тайника средства поражения, предназначенные для теракта. При задержании он попытался отстреливаться из пистолета ПМ и был ликвидирован. Дома у пособника Киева нашли самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для связи с куратором.

Следствие установило, что террорист причастен к подрыву офицера ВС России в октябре 2023 года, в результате которого тот умер. Также он передавал противнику координаты мест дислокации наших войск и сотрудников правоохранительных органов.