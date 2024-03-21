ФСБ арестовала мужчину, снимавшего военные объекты в Дзержинске

В Нижегородской области суд взял под арест мужчину, снимавшего военные объекты, пишет ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании.

По данным ведомства, мужчина расклеивал в Дзержинске листовки, призывающие вступить в военизированное радикальное движение, которое контролируется украинскими спецслужбами. При этом известно, что в сентябре прошлого года мужчину привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.