ФСБ арестовала мужчину, снимавшего военные объекты в Дзержинске
УФСБ РФ: В Нижегородской области арестовали мужчину за съёмку военных объектов
В Нижегородской области суд взял под арест мужчину, снимавшего военные объекты, пишет ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании.
По данным ведомства, мужчина расклеивал в Дзержинске листовки, призывающие вступить в военизированное радикальное движение, которое контролируется украинскими спецслужбами. При этом известно, что в сентябре прошлого года мужчину привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
Ранее УФСБ России по ДНР задержало двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Задержанные в соцсетях оправдывали деятельность одной из запрещённых украинских неонацистских организаций, а также теракт на Крымском мосту в 2023 году.
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