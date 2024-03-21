Регион

Уведомления отключены

21 марта, 20:03

ФСБ арестовала мужчину, снимавшего военные объекты в Дзержинске

УФСБ РФ: В Нижегородской области арестовали мужчину за съёмку военных объектов

В Нижегородской области суд взял под арест мужчину, снимавшего военные объекты, пишет ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании.

По данным ведомства, мужчина расклеивал в Дзержинске листовки, призывающие вступить в военизированное радикальное движение, которое контролируется украинскими спецслужбами. При этом известно, что в сентябре прошлого года мужчину привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

На Осечкина* из "Гулагу.нет" завели уголовное дело об оправдании терроризма
На Осечкина* из "Гулагу.нет" завели уголовное дело об оправдании терроризма

Ранее УФСБ России по ДНР задержало двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Задержанные в соцсетях оправдывали деятельность одной из запрещённых украинских неонацистских организаций, а также теракт на Крымском мосту в 2023 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Общество
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров