На Осечкина* из "Гулагу.нет" завели уголовное дело об оправдании терроризма

Против основателя правозащитного проекта "Гулагу.нет" (Gulagu.net) Владимира Осечкина* завели уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом в четверг, 21 марта, информирует ТАСС со ссылкой на собеседника в Мещанском суде Москвы, куда поступило ходатайство о его заочном аресте. Агентство уточняет, что ходатайство подали следователи ФСБ.

Известно, что в России Осечкин* не проживает и в 2015 году эмигрировал во Францию.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело против Осечкина*, возбуждённое в России. В 2022 году на него завели дело о фейках про Российскую армию и даже хотели объявить в розыск. А в январе 2023 года Минюст признал основателя Gulagu.net иностранным агентом.