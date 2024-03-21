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21 марта, 08:10

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за публичное оправдание терроризма

УФСБ России по ДНР задержало двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Выяснилось, что задержанные в соцсетях оправдывали деятельность одной из запрещённых украинских неонацистских организаций, а также теракт на Крымском мосту в 2023 году.

Следственное подразделение УФСБ возбудило два уголовных дела — о публичных призывах к терроризму и публичном оправдании террористической деятельности.

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А ранее в Бердянске Запорожской области была предотвращена попытка убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ. В ФСБ о подготовке покушения знали и провели все соответствующие мероприятия.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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