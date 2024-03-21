ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за публичное оправдание терроризма

УФСБ России по ДНР задержало двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Выяснилось, что задержанные в соцсетях оправдывали деятельность одной из запрещённых украинских неонацистских организаций, а также теракт на Крымском мосту в 2023 году.