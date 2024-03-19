Путин призвал ФСБ не забывать о вступивших в украинские ДРГ предателях
Избранный президент России Владимир Путин призвал спецслужбы страны не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы и теперь действуют в интересах врага. Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ во вторник, 19 марта.
По словам главы государства, этих преступников нужно искать поимённо и наказывать без срока давности.
"Я прошу, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие. Выявлять их поимённо. Мы будем наказывать их без срока давности", — сообщил Владимир Путин.
Напомним, что 14 марта украинские диверсионные группы предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки. Кроме того, ДРГ безуспешно пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области.
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