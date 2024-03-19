Путин призвал ФСБ не забывать о вступивших в украинские ДРГ предателях

Избранный президент России Владимир Путин призвал спецслужбы страны не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы и теперь действуют в интересах врага. Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ во вторник, 19 марта.

По словам главы государства, этих преступников нужно искать поимённо и наказывать без срока давности.