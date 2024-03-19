Подсчитаны потери ВСУ при попытке устроить новую провокацию у приграничной Козинки

Российские военные не допустили новых провокаций киевского режима у границ Белгородской области. Об этом сообщается во вторник, 19 марта, в сводке Минобороны РФ. По данным военного ведомства, у приграничного села Козинка были уничтожены до 40 боевиков, две боевые машины пехоты и три автомобиля.