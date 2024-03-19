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19 марта, 11:00

Подсчитаны потери ВСУ при попытке устроить новую провокацию у приграничной Козинки

Минобороны РФ: До 40 украинских боевиков уничтожены вблизи приграничной Козинки

Российские военные не допустили новых провокаций киевского режима у границ Белгородской области. Об этом сообщается во вторник, 19 марта, в сводке Минобороны РФ. По данным военного ведомства, у приграничного села Козинка были уничтожены до 40 боевиков, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

"На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — говорится в сообщении Минобороны.

Минные поля и "Торнадо": Минобороны раскрыло подробности разгрома диверсантов у села Козинка
Минные поля и "Торнадо": Минобороны раскрыло подробности разгрома диверсантов у села Козинка

Напомним, что 14 марта украинские диверсионные группы также предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки. Кроме того, ДРГ безуспешно пытались проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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