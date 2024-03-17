В ФСБ РФ знали о подготовке покушения на доверенное лицо кандидата в Бердянске 17 марта, 16:14 Российские спецслужбы знали о готовящемся в Бердянске преступлении. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Российские спецслужбы были в курсе, что в Бердянске готовится покушение на жизнь доверенного лица одного из кандидатов в президенты РФ. Об этом рассказал замглавы Запорожской области Сергей Толмачёв во время онлайн-марафона "Ночь выборов – 2024. У России нет границ".

"Про эту попытку покушения, конечно же, знали. Честно говоря, знали о ней заранее. Поэтому все соответствующие мероприятия Федеральной службой безопасности Российской Федерации были проделаны. И ничего этого (покушения. — Прим. Life.ru) не получилось", — поделился он.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области предотвращена попытка убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ. При этом раскрывать детали инцидента он не стал.

Авторы Татьяна Миссуми