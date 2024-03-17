Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

В ФСБ РФ знали о подготовке покушения на доверенное лицо кандидата в Бердянске

17 марта, 16:14
Российские спецслужбы знали о готовящемся в Бердянске преступлении. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Российские спецслужбы знали о готовящемся в Бердянске преступлении. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Российские спецслужбы были в курсе, что в Бердянске готовится покушение на жизнь доверенного лица одного из кандидатов в президенты РФ. Об этом рассказал замглавы Запорожской области Сергей Толмачёв во время онлайн-марафона "Ночь выборов – 2024. У России нет границ".

"Про эту попытку покушения, конечно же, знали. Честно говоря, знали о ней заранее. Поэтому все соответствующие мероприятия Федеральной службой безопасности Российской Федерации были проделаны. И ничего этого (покушения. — Прим. Life.ru) не получилось", — поделился он.

"Мерзкие технологии": В НОМ заявили о явно срежиссированных провокациях с зелёнкой на выборах
"Мерзкие технологии": В НОМ заявили о явно срежиссированных провокациях с зелёнкой на выборах

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области предотвращена попытка убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ. При этом раскрывать детали инцидента он не стал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!