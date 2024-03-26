ФСБ задержала в Запорожской области агентов украинской военной разведки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Запорожской области агентов украинской военной разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Так, первый из них был завербован Главным управлением разведки Минобороны Незалежной в марте 2023 года, будучи в подконтрольном Киеву Запорожье, после чего поехал в Румынию и, проведя "легализацию", вернулся на российскую территорию. Там он привлёк к своей деятельности отца.

"С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооружённых сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В распоряжении задержанных было 18 тайников на территории региона, в которых хранились мины, артиллерийские снаряды различного калибра, взрывчатые вещества и стрелковое оружие. А дома у мужчин нашли средства связи с кураторами и другие вещественные доказательства.

Агенты вражеской разведки признали вину. Возбуждены уголовные дела по статьям: "Незаконный оборот оружия", "Государственная измена", "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", "Диверсия" и "Прохождение обучения в целях осуществления диверсий". Фигурантам грозит серьёзный срок — вплоть до пожизненного. Организаторов, в том числе иностранных граждан, объявят в розыск.

Вещи, изъятые у террористов в Запорожской области. Фото © УФСБ по Запорожской области

Ранее ФСБ предотвратила теракт на пункте приёма гуманитарной помощи в Самарской области. Его планировал совершить пособник РДК*, действующий под патронажем украинских спецслужб. Сам боевик погиб при задержании — подорвался на собственной взрывчатке.