Россиян призвали к бдительности из-за провокационных звонков с Украины

Россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба ФСБ России. Там отметили, что предложения особенно участились после трагедии в подмосковном "Крокусе".

"В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам РФ, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории РФ, <...> ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", — говорится в сообщении.

Как пояснили в спецслужбе, злоумышленники в частности предлагают совершить теракты в ТЦ, а также на объектах транспортной и социнфраструктуры. Перед подобными провокациями особенно сложно устоять подросткам. В связи с этим в ФСБ призвали родителей объяснить своим детям, что вступать в такие разговоры и переписки нельзя, а обо всех подозрительных инцидентах следует немедленно сообщать правоохранителям.