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26 марта, 09:46

Россиян призвали к бдительности из-за провокационных звонков с Украины

ФСБ предупредила об участившихся звонках с Украины с призывами к терактам

Россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба ФСБ России. Там отметили, что предложения особенно участились после трагедии в подмосковном "Крокусе".

"В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам РФ, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории РФ, <...> ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", — говорится в сообщении.

Как пояснили в спецслужбе, злоумышленники в частности предлагают совершить теракты в ТЦ, а также на объектах транспортной и социнфраструктуры. Перед подобными провокациями особенно сложно устоять подросткам. В связи с этим в ФСБ призвали родителей объяснить своим детям, что вступать в такие разговоры и переписки нельзя, а обо всех подозрительных инцидентах следует немедленно сообщать правоохранителям.

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Напомним, что провокации от неизвестных в Сети начались после случившегося вечером 22 марта теракта в "Крокусе". По последним данным, жертвами нападения стали 139 человек, ещё 182 пострадали. В связи с трагедией 24 марта было объявлено в России днём траура. В тот же вечер суд арестовал всех четверых нападавших, а на следующий день — троих соучастников, продавших им использовавшийся в тот страшный вечер автомобиль. А сегодня, 26 марта, избирают меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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