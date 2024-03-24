Мизулина заявила о вербовке детей для терактов: "Обещают деньги и запугивают" 24 марта, 16:44 Подросткам пишут провокаторы, призывая к терактам. Обложка © freepik

Российские подростки получают сообщения от неизвестных, которые призывают совершить теракт, обещая при этом деньги или прибегая к запугиванию и угрозам. Об этом предупредила в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребёнке. Будьте осторожнее", — написала она.

По её словам, лучший способ — сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление. Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку, добавила Мизулина.

Авторы Татьяна Миссуми