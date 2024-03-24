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Теракт в "Крокусе"
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Криминал

Мизулина заявила о вербовке детей для терактов: "Обещают деньги и запугивают"

24 марта, 16:44
Подросткам пишут провокаторы, призывая к терактам. Обложка © freepik

Подросткам пишут провокаторы, призывая к терактам. Обложка © freepik

Российские подростки получают сообщения от неизвестных, которые призывают совершить теракт, обещая при этом деньги или прибегая к запугиванию и угрозам. Об этом предупредила в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребёнке. Будьте осторожнее", — написала она.

По её словам, лучший способ — сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление. Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку, добавила Мизулина.

Акция "Свеча памяти" проходит по всей России в память о жертвах теракта
Акция "Свеча памяти" проходит по всей России в память о жертвах теракта

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. СК РФ информировал о 137 погибших. Но, по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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