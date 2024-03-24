Мизулина заявила о вербовке детей для терактов: "Обещают деньги и запугивают"
Подросткам пишут провокаторы, призывая к терактам. Обложка © freepik
Российские подростки получают сообщения от неизвестных, которые призывают совершить теракт, обещая при этом деньги или прибегая к запугиванию и угрозам. Об этом предупредила в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребёнке. Будьте осторожнее", — написала она.
По её словам, лучший способ — сразу же заблокировать неизвестного отправителя, предлагающего пойти на преступление. Категорически нельзя вступать с провокаторами в диалог, чтобы не попасть в их психологическую ловушку, добавила Мизулина.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. СК РФ информировал о 137 погибших. Но, по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.