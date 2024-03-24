Акция "Свеча памяти" проходит по всей России в память о жертвах теракта
Во всех российских регионах проходит акция "Свеча памяти", жители выражают поддержку и солидарность раненым и семьям погибших в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", где были жестоко убиты более 130 человек. Росмолодёжь делится кадрами с мест стихийных мемориалов.
Россияне приносят цветы, зажигают свечи и оставляют плюшевые игрушки — среди погибших есть трое детей. Многие приходят семьями, не желая оставаться в стороне от чужого горя. К мемориалам идёт молодёжь, подростки возлагают цветы в память о своих погибших сверстниках.
Слова соболезнования раздаются и за рубежом. В Сети участниками Всемирного фестиваля молодёжи была запущена акция #PrayForRussia ("Молимся за Россию"). Её уже поддержали тысячи иностранцев, число участников растёт.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. По неофициальной информации, количество смертей достигает 143. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. К стихийному мемориалу возле "Крокуса" выстроилась очередь из 10 тысяч горожан. Жители из 40 российских регионов присутствовали в зале в момент теракта, поэтому в каждом уголке страны вспоминают погибших и молятся за жизнь пострадавших.