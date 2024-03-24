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Теракт в "Крокусе"
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Акция "Свеча памяти" проходит по всей России в память о жертвах теракта

24 марта, 16:03
Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Во всех российских регионах проходит акция "Свеча памяти", жители выражают поддержку и солидарность раненым и семьям погибших в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", где были жестоко убиты более 130 человек. Росмолодёжь делится кадрами с мест стихийных мемориалов.

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Россияне приносят цветы, зажигают свечи и оставляют плюшевые игрушки — среди погибших есть трое детей. Многие приходят семьями, не желая оставаться в стороне от чужого горя. К мемориалам идёт молодёжь, подростки возлагают цветы в память о своих погибших сверстниках.

Слова соболезнования раздаются и за рубежом. В Сети участниками Всемирного фестиваля молодёжи была запущена акция #PrayForRussia ("Молимся за Россию"). Её уже поддержали тысячи иностранцев, число участников растёт.

Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокусе"
Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокусе"

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. По неофициальной информации, количество смертей достигает 143. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. К стихийному мемориалу возле "Крокуса" выстроилась очередь из 10 тысяч горожан. Жители из 40 российских регионов присутствовали в зале в момент теракта, поэтому в каждом уголке страны вспоминают погибших и молятся за жизнь пострадавших.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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