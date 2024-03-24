Акция "Свеча памяти" проходит по всей России в память о жертвах теракта 24 марта, 16:03 Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Во всех российских регионах проходит акция "Свеча памяти", жители выражают поддержку и солидарность раненым и семьям погибших в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", где были жестоко убиты более 130 человек. Росмолодёжь делится кадрами с мест стихийных мемориалов.

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Акция "Свеча памяти" в связи с терактом в "Крокусе". Фото © Telegram / Росмолодёжь

Россияне приносят цветы, зажигают свечи и оставляют плюшевые игрушки — среди погибших есть трое детей. Многие приходят семьями, не желая оставаться в стороне от чужого горя. К мемориалам идёт молодёжь, подростки возлагают цветы в память о своих погибших сверстниках.

Слова соболезнования раздаются и за рубежом. В Сети участниками Всемирного фестиваля молодёжи была запущена акция #PrayForRussia ("Молимся за Россию"). Её уже поддержали тысячи иностранцев, число участников растёт.

Авторы Татьяна Миссуми