Очередь из 10 тысяч скорбящих перед "Крокусом" сняли с высоты птичьего полёта

С раннего утра в Красногорске у "Крокус сити холла" тысячи людей стоят в очереди к стихийному мемориалу в память о погибших во время теракта. МВД насчитало у здания около десяти тысяч москвичей в нескольких рядах длинных очередей. Соответствующее видео публикует SHOT .

Вопреки погодным условиям, люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к мемориалу, зажигают свечи. Вместе со священником они молятся под дождём за упокой погибших. К "Крокусу" приходят и люди пожилого возраста, и дети. Тем временем сотрудники МЧС и следователи продолжают работать на месте страшной трагедии.