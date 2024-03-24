Очередь из 10 тысяч скорбящих перед "Крокусом" сняли с высоты птичьего полёта
Более 10 тысяч человек пришли к стихийному мемориалу перед "Крокусом"
Очередь к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла". Фото © SHOT
С раннего утра в Красногорске у "Крокус сити холла" тысячи людей стоят в очереди к стихийному мемориалу в память о погибших во время теракта. МВД насчитало у здания около десяти тысяч москвичей в нескольких рядах длинных очередей. Соответствующее видео публикует SHOT.
Очередь к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла". Видео © SHOT
Вопреки погодным условиям, люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к мемориалу, зажигают свечи. Вместе со священником они молятся под дождём за упокой погибших. К "Крокусу" приходят и люди пожилого возраста, и дети. Тем временем сотрудники МЧС и следователи продолжают работать на месте страшной трагедии.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.