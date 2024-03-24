Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин в день общероссийского траура по жертвам теракта в красногорском "Крокус сити холле" поставил свечу за упокой погибших в церкви на территории государственной резиденции "Ново-Огарёво". Об этом сообщил корреспонденту Life.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.