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24 марта, 15:01

Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин в день общероссийского траура по жертвам теракта в красногорском "Крокус сити холле" поставил свечу за упокой погибших в церкви на территории государственной резиденции "Ново-Огарёво". Об этом сообщил корреспонденту Life.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Судя по кадрам Кремля, глава государства зажёг свечу перед распятием в полумраке храма Спаса Нерукотворного Образа и трижды перекрестился.

Появилось видео работы Путина в первые минуты после теракта в "Крокусе"
Появилось видео работы Путина в первые минуты после теракта в "Крокусе"

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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