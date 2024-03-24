Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокусе"
Президент РФ Владимир Путин в день общероссийского траура по жертвам теракта в красногорском "Крокус сити холле" поставил свечу за упокой погибших в церкви на территории государственной резиденции "Ново-Огарёво". Об этом сообщил корреспонденту Life.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Судя по кадрам Кремля, глава государства зажёг свечу перед распятием в полумраке храма Спаса Нерукотворного Образа и трижды перекрестился.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
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