Появилось видео работы Путина в первые минуты после теракта в "Крокусе"
Видео работы президента РФ Владимира Путина в первые минуты после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" опубликовал журналист Павел Зарубин. По его словам, главе государства докладывали о ситуации с самого начала трагедии, он следил за каждым шагом расследования.
Работа Путина в первые минуты после теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Зарубин
На видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина, видно, что российский лидер получает доклады от всех ведомств. Кроме того, по словам обозревателя ВГТРК, текст обращения Путина к гражданам подготовили его помощники, однако глава государства вручную вносил правки.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
Telegram / Зарубин