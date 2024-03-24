Появилось видео работы Путина в первые минуты после теракта в "Крокусе"

Видео работы президента РФ Владимира Путина в первые минуты после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" опубликовал журналист Павел Зарубин. По его словам, главе государства докладывали о ситуации с самого начала трагедии, он следил за каждым шагом расследования.