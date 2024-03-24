Жители минимум 40 регионов были в "Крокусе" в момент теракта

"Мы понимаем, что люди, которые были на концерте, — это представители разных регионов нашей страны, как минимум 40. Соответственно, наша задача — за сегодняшние сутки постараться восстановить полную таблицу тех, кто, соответственно, пропал", — сказал Воробьёв на заседании штаба.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, сообщила, что выплаты будут осуществляться пострадавшим, зарегистрированным в Российской Федерации. Она отметила, что в настоящее время ведётся работа по началу выплат, особенно тем, кто находится в стационаре. Собранные и проверенные списки позволят перевести деньги уже сегодня. Ракова подчеркнула, что Москва будет выплачивать компенсации не только жителям столицы, но и всем другим регионам России.