Жители минимум 40 регионов были в "Крокусе" в момент теракта
Жители минимум 40 регионов России присутствовали в концертном зале "Крокус сити холл" в момент нападения вооружённых боевиков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Мы понимаем, что люди, которые были на концерте, — это представители разных регионов нашей страны, как минимум 40. Соответственно, наша задача — за сегодняшние сутки постараться восстановить полную таблицу тех, кто, соответственно, пропал", — сказал Воробьёв на заседании штаба.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, сообщила, что выплаты будут осуществляться пострадавшим, зарегистрированным в Российской Федерации. Она отметила, что в настоящее время ведётся работа по началу выплат, особенно тем, кто находится в стационаре. Собранные и проверенные списки позволят перевести деньги уже сегодня. Ракова подчеркнула, что Москва будет выплачивать компенсации не только жителям столицы, но и всем другим регионам России.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. Силовики задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
Life.ru