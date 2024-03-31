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31 марта, 10:30

У задержанных в ходе КТО в Дагестане нашли арсенал для теракта

Меликов: Изъятое в ходе КТО СВУ может говорить о подготовке теракта в Дагестане

Изъятые во время проведения контртеррористической операции (КТО) оружие и самодельное взрывное устройство говорят о возможном планировании задержанными терактов в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

Задержание преступников в Каспийске. Видео © Telegram / SHOT

"Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что рейд по выявлению боевиков в Дагестане был проведён в рамках усиления мер безопасности на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Во время КТО была обеспечена полная безопасность местных жителей, добавил глава региона.

Меликов отметил, что задержание злоумышленников — заслуга оперативного штаба УФСБ России по Дагестану, руководившего операцией и раскрывшего боевиков, а также всех сотрудников УФСБ и МВД по республике, в том числе подразделений специального назначения.

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Life.ru сообщал, что с 5:35 в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали террористов сразу в квартире в Каспийске. Жители соседних домов были эвакуированы. Позже правоохранители задержали троих преступников, которые подозреваются в подготовке к совершению терактов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Мышляева
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