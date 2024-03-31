У задержанных в ходе КТО в Дагестане нашли арсенал для теракта

Изъятые во время проведения контртеррористической операции (КТО) оружие и самодельное взрывное устройство говорят о возможном планировании задержанными терактов в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

Задержание преступников в Каспийске. Видео © Telegram / SHOT

"Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что рейд по выявлению боевиков в Дагестане был проведён в рамках усиления мер безопасности на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Во время КТО была обеспечена полная безопасность местных жителей, добавил глава региона.

Меликов отметил, что задержание злоумышленников — заслуга оперативного штаба УФСБ России по Дагестану, руководившего операцией и раскрывшего боевиков, а также всех сотрудников УФСБ и МВД по республике, в том числе подразделений специального назначения.