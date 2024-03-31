Силовики накрыли трёх террористов прямо в их логове в Каспийске
НАК: В Дагестане сотрудники ФСБ задержали троих террористов в ходе КТО
Задержание преступников в Каспийске. Обложка © Telegram / SHOT
В Дагестане силовики задержали троих преступников во время проведения контртеррористической операции (КТО), их подозревают в подготовке к совершению терактов. Об этом сказано в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Задержание преступников в Каспийске. Видео © Telegram / SHOT
"В ходе контртеррористической операции, проведённой сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — отмечается в заявлении.
SHOT публикует кадры задержания злоумышленников. Террористы были заблокированы на пятом этаже в одном из домов на улице Амет-Хана Султана в Каспийске. Из их окна идёт дым, слышны звуки стрельбы. После задержания преступников в их жилище было найдено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет.
Напомним, с 05:35 в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали террористов сразу в квартире в Каспийске. Жители соседних домов были эвакуированы.